16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
İNANILMAZ ŞEKİLDE ARTTI
Abdülkadır'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin euro'luk bir artış yaşamış durumda. Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin euro'luk bir artış yaşadı. 1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin euro değere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 11 milyon euro'ya yükselen Yusuf, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Füze gibi yükseldi
Giriş Tarihi: 15.02.2019
1 yılda piyasa değeri en fazla artan isimler Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu. Abdülkadir 700 binden 10 milyona, Yusuf da 2.5’tan 11 milyon euro’ya çıktı.
Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı her geçen gün azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler yine gençler oldu. Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı. Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin euro olan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu.
İNANILMAZ ŞEKİLDE ARTTI
Abdülkadır'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin euro'luk bir artış yaşamış durumda. Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin euro'luk bir artış yaşadı. 1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin euro değere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 11 milyon euro'ya yükselen Yusuf, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!