16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Altyapıdan bir takviye daha

Altyapıdan bir takviye daha
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'ın talebi doğrultusunda devre arası kampına çağrılan 18 yaşındaki , profesyonel yapıldı.

Teknık direktör 'ın talebi doğrultusunda altyapıdan denenmek için devre arası kampına çağrılan 18 yaşındaki forvet , profesyonel yapıldı. 1 aydır A takımla idmanlara çıkan 1.92 boyundaki golcünün bu süreçte performansının yeterli görüldüğü ve bu nedenle takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Koray 4 yıllık imza attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İki yer üç atarız! İki yer üç atarız!
Savunmada değişim Savunmada değişim
Gollere devam Gollere devam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör