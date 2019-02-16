16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Altyapıdan bir takviye daha
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Ünal Karaman'ın talebi doğrultusunda devre arası kampına çağrılan 18 yaşındaki Koray Kılınç, profesyonel yapıldı.
Teknık direktör Ünal Karaman'ın talebi doğrultusunda altyapıdan denenmek için devre arası kampına çağrılan 18 yaşındaki forvet Koray Kılınç, profesyonel yapıldı. 1 aydır A takımla idmanlara çıkan 1.92 boyundaki golcünün bu süreçte performansının yeterli görüldüğü ve bu nedenle takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Koray 4 yıllık imza attı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!