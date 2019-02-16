16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
DAHA DA GENÇLEŞTİ
Karadeniz ekibi, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile yaş ortalaması 23'e inmişti. 18 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Kılınç ile ortalama daha da düştü. Gençlik hareketenin devam edeceği belirtiliyor.
HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Bordo-mavililer, yarın sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Savunmada değişim
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Teknik direktör Ünal Karaman, yarınki Aytemiz Alanya maçında savunmayı değiştirebilir. 52 yaşındaki çalıştırıcının, son haftalarda Toure'de yaşanan düşüş nedeniyle bu oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen'in yanında İranlı Hosseini'ye forma vermesi bekleniyor.
İki stoperin daha önceki maçlarda uyumlu olması dikkat çekmişti.
DAHA DA GENÇLEŞTİ
Karadeniz ekibi, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile yaş ortalaması 23'e inmişti. 18 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Kılınç ile ortalama daha da düştü. Gençlik hareketenin devam edeceği belirtiliyor.
HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Bordo-mavililer, yarın sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!