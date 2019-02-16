16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Savunmada değişim

Savunmada değişim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, yarınki Aytemiz Alanya maçında savunmayı değiştirebilir. 52 yaşındaki çalıştırıcının, son haftalarda Toure'de yaşanan düşüş nedeniyle bu oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen'in yanında İranlı Hosseini'ye forma vermesi bekleniyor.

İki stoperin daha önceki maçlarda uyumlu olması dikkat çekmişti.

DAHA DA GENÇLEŞTİ

ekibi, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile yaş ortalaması 23'e inmişti. 18 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Kılınç ile ortalama daha da düştü. Gençlik hareketenin devam edeceği belirtiliyor.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Bordo-mavililer, yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde 'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
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