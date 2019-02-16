16 Şubat 2019, Cumartesi
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İki yer üç atarız!
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Yusuf Yazıcı, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta bordo-mavili takım aleyhine verilen penaltı sonrası kaleci Arda Akbulut ile yaşadığı diyaloğa değindi.
Penaltı pozisyonu sonrası Arda'nın çok üzgün olduğunu anlatan Yusuf Yazıcı, "Yanıma geldi ve 'abi vallahi dokunmadım' dedi. Ben de kendisine 'tutarsan çok güzel olur, ama tutamazsan hiç problem değil, iki tane yer üç tane atarız' dedim. Atacaktık da başka şeylere rağmen atamadık" ifadelerini kullandı.
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