16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

İki yer üç atarız!

İki yer üç atarız!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, 'de ile arasında oynanan maçta bordo-mavili takım aleyhine verilen penaltı sonrası kaleci Arda Akbulut ile yaşadığı diyaloğa değindi.

Penaltı pozisyonu sonrası Arda'nın çok üzgün olduğunu anlatan , "Yanıma geldi ve 'abi vallahi dokunmadım' dedi. Ben de kendisine 'tutarsan çok güzel olur, ama tutamazsan hiç problem değil, iki tane yer üç tane atarız' dedim. Atacaktık da başka şeylere rağmen atamadık" ifadelerini kullandı.
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