Sahne senin Messi

Teknık direktör Ünal Karaman'ın eleştirilen Abdülkadir Ömür'e, Galatasaray derbisinin ardından "Hafif bir sakatlığı var, o bizim için çok özel bir oyuncu" diyerek sahip çıktığı Abdülkadir Ömür kendine geldi.

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Hafta başından itibaren antrenmanlarda oldukça hırslı gözüken ve birbirinden güzel gollere imza atan 19 yaşındaki yıldız, Sosa'nın da oynayabilecek seviyeye gelmesiyle daha çok forma giydiği sağ kanattaki yerine geri dönecek. Karaman da genç oyuncusundan yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda daha istekli olmasını talep etti.