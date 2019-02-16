16 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına Serhat Taşdemir'i takipte

Taşdemir takipte
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Bordo-mavililerin izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor.

Azerisport'un haberine göre, İngiltere National lig takımı Fylde'de forma giyen U19 futbolcusu , Fırtına'nın radarına girdi. ekibinin yetkilileri, Azerbaycan'ın martta ile yapacağı maça gözlemci göndererek futbolcuyu bir kez daha takip edecek. 18 yaşındaki Serhat Taşdemir sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. Serhat bu sezon 18 maçta 4 gol atmayı başardı.
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