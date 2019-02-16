16 Şubat 2019, Cumartesi
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Fırtına Serhat Taşdemir'i takipte
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Bordo-mavililerin izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor.
Azerisport'un haberine göre, İngiltere National lig takımı Fylde'de forma giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Taşdemir, Fırtına'nın radarına girdi. Karadeniz ekibinin yetkilileri, Azerbaycan'ın martta Rusya ile yapacağı maça gözlemci göndererek futbolcuyu bir kez daha takip edecek. 18 yaşındaki Serhat Taşdemir sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. Serhat bu sezon 18 maçta 4 gol atmayı başardı.
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