Ünal Karaman kadroda değişikliğe gidiyor

Ünal Karaman, Sosa'nın hazır hale gelmesi üzerine kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, taktik antrenmanlarda orta sahada ve savunma bölgesinde farklı isimleri deniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Orta sahada ve savunma bölgesinde değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör Ünal Karaman da yapılan taktik antrenmanlarda farklı isimleri deniyor. Sosa ve Onazi'nin sakatlanmasının ardından Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ü biraz daha geride kullanan deneyimli teknik adam, Sosa'nın hazır hale gelmesinin ardından bu iki ismi daha fazla ön tarafta kullanarak topa sahip olmayı hedefliyor. Sosa'nın yanında ise Abdulkadir Parmak'ı taktik antrenmanlarda deneyen Ünal Karaman'ın orta sahadaki alternatif planları arasında bu iki isim de yer almaya başladı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir değişiklikte savunma bölgesinde yapmayı planlıyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının, son haftalarda Zargo Toure'de yaşanan düşüş nedeniyle bu oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen'in yanında İranlı savunma oyuncusu Hosseini'ye forma vermesi bekleniyor. Uzun bir aradan sonra kadroda rotasyona gidecek olan başarılı çalıştırıcı, bu sayede biraz olsun rahatlamış olacak.