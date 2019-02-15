15 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Hugo parasını hala alamadı

Hugo parasını hala alamadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan Hugo , son anda kurtarılan 2.5 milyon lirasını hala alamadı.

'nın avukatları dün bir açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, müvekkiline parasının iade edilmediğini, 44 gündür mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Diğer avukat Mikail Hasbek, parayı alamamasının Hugo'nun futboluna da olumsuz yansıdığını belirtti. 2.5 milyon TL icra dairesinin kasasında bekletiliyor.
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