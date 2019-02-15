15 Şubat 2019, Cuma
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Hugo parasını hala alamadı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan Hugo Rodallega, son anda kurtarılan 2.5 milyon lirasını hala alamadı.
Rodallega'nın avukatları dün bir açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, müvekkiline parasının iade edilmediğini, 44 gündür mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Diğer avukat Mikail Hasbek, parayı alamamasının Hugo'nun futboluna da olumsuz yansıdığını belirtti. 2.5 milyon TL icra dairesinin kasasında bekletiliyor.
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