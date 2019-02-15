15 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Bordo-mavili futbolcular, "Epilepsi İçin Bak" projesine destek için antrenmana mor gözlükle çıktı.

, 'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira'nın katılmadığı belirtildi.

Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan bordo-mavililerin, dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Bu arada, Trabzonsporlu futbolcuların Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen ''Epilepsi İçin Bak'' projesine destek verdiği bildirildi. Futbolcuların toplumsal farkındalık projesi kapsamında bugünkü antrenmana tüm dünyada kabul gören mor renkli gözlük takarak çıktıkları kaydedildi.

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