15 Şubat 2019, Cuma
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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
ALANYA maçının hazırlıklarına devam edildi. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakat olan Onazi ve Pereira katılmadı. Novak ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Kaptan dümene
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Ünal Karaman, Sosa’nın dönüşüyle orta sahayı yeniden dizayn edecek. Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ‘daha özgür’ oynayacaklar.
Sakatların dönüşüyle kadroda da revizyon olacak. Alanya maçında orta sahayı yeniden şekillendirecek olan Ünal Karaman, kaptan Jose Sosa'ya 5 hafta aradan sonra ilk 11'de görev verecek. Orta sahada Sosa ile Yusuf Yazıcı ikilisi yer alacak. Savunmada ise Hüseyin ve Hosseini ile devam edilmesi bekleniyor. Bu takdirde Toure kulübeye gidecek. Sol bekte Novak'ın durumu belirleyici olacak. Çek futbolcu oynamazsa bu mevkide yine Amiri yer alacak. Karaman, Sosa'nın dönmesiyle birlikte Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir daha özgür oynayacaklar.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
ALANYA maçının hazırlıklarına devam edildi. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakat olan Onazi ve Pereira katılmadı. Novak ise takımdan ayrı koşu yaptı.
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