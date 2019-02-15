15 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Kaptan dümene

Kaptan dümene
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, Sosa’nın dönüşüyle orta sahayı yeniden dizayn edecek. Abdülkadir ve ‘daha özgür’ oynayacaklar.

Sakatların dönüşüyle kadroda da revizyon olacak. Alanya maçında orta sahayı yeniden şekillendirecek olan , kaptan 'ya 5 hafta aradan sonra ilk 11'de görev verecek. Orta sahada Sosa ile ikilisi yer alacak. Savunmada ise Hüseyin ve Hosseini ile devam edilmesi bekleniyor. Bu takdirde Toure kulübeye gidecek. Sol bekte Novak'ın durumu belirleyici olacak. Çek futbolcu oynamazsa bu mevkide yine Amiri yer alacak. Karaman, Sosa'nın dönmesiyle birlikte Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir daha özgür oynayacaklar.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ALANYA maçının hazırlıklarına devam edildi. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakat olan Onazi ve Pereira katılmadı. Novak ise takımdan ayrı koşu yaptı.
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