En güzel hediye

15 Şubat 2019, Cuma
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TEKNİK HEYET 'OH' ÇEKTİ
Çakır'ın hafta sonundaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Önceki gün yapılan antrenmanı sağ ayağında ağrı hissettiği için tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de takımla çalıştı. Durumu iyi olan genç stoper de Alanyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Derbide yedek soyunan kaptan Jose Sosa'nın da formasına kavuşacak olması teknik heyetin elini bir nebze olsun rahatlatmış oldu.
NOVAK İÇİN KARAR BUGÜN
Fırtına'da Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi de son aşamaya geldi. Birkaç gündür takımdan ayrı olarak kondisyon yüklemesi yapan Çek sol bek bugünkü idmanda takımla çalışarak kendisini deneyecek. Hazır görülmesi halinde Novak da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.
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Giriş Tarihi: 15.02.2019
Trabzonspor'a sakatlardan müjde geldi. Kaleci Uğurcan ile önceki günkü antrenmanı yarıda bırakan Hüseyin takımla çalıştı. Kaptan Sosa da Alanya maçında formasına kavuşacak.
Trabzonspor'da son dönemde zirve yapan sakatlarla ilgili teknik heyete ilk sevindirici haber geldi. Sağlık kurulu tarafından tedavisi tamamlanan Uğurcan Çakır dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka adalesinde yırtık meydana gelen Çakır, Galatasaray derbisinde formasını giyememişti. Başarılı file bekçisi idmanda hazır göründü.
TEKNİK HEYET 'OH' ÇEKTİ
Çakır'ın hafta sonundaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Önceki gün yapılan antrenmanı sağ ayağında ağrı hissettiği için tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de takımla çalıştı. Durumu iyi olan genç stoper de Alanyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Derbide yedek soyunan kaptan Jose Sosa'nın da formasına kavuşacak olması teknik heyetin elini bir nebze olsun rahatlatmış oldu.
NOVAK İÇİN KARAR BUGÜN
Fırtına'da Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi de son aşamaya geldi. Birkaç gündür takımdan ayrı olarak kondisyon yüklemesi yapan Çek sol bek bugünkü idmanda takımla çalışarak kendisini deneyecek. Hazır görülmesi halinde Novak da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.
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