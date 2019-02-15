15 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

En güzel hediye

En güzel hediye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'a sakatlardan müjde geldi. Kaleci Uğurcan ile önceki günkü antrenmanı yarıda bırakan Hüseyin takımla çalıştı. Kaptan Sosa da Alanya maçında formasına kavuşacak.

'da son dönemde zirve yapan sakatlarla ilgili teknik heyete ilk sevindirici haber geldi. Sağlık kurulu tarafından tedavisi tamamlanan Uğurcan Çakır dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka adalesinde yırtık meydana gelen Çakır, derbisinde formasını giyememişti. Başarılı file bekçisi idmanda hazır göründü.

TEKNİK HEYET 'OH' ÇEKTİ

Çakır'ın hafta sonundaki Aytemiz maçında oynayabileceği belirtildi. Önceki gün yapılan antrenmanı sağ ayağında ağrı hissettiği için tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de takımla çalıştı. Durumu iyi olan genç stoper de Alanyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Derbide yedek soyunan kaptan 'nın da formasına kavuşacak olması teknik heyetin elini bir nebze olsun rahatlatmış oldu.

NOVAK İÇİN KARAR BUGÜN

Fırtına'da Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi de son aşamaya geldi. Birkaç gündür takımdan ayrı olarak kondisyon yüklemesi yapan Çek sol bek bugünkü idmanda takımla çalışarak kendisini deneyecek. Hazır görülmesi halinde Novak da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hugo parasını hala alamadı Hugo parasını hala alamadı
Kaptan dümene Kaptan dümene
Hareket=bereket Hareket=bereket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör