15 Şubat 2019, Cuma
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Videoda, Sevgililer Günü'nde gizlice Şenol Güneş Stadı'na girerek top oynayan çocukları geç fark eden güvenlik görevlisi ile afacanlar arasında şu gülümseten diyalog geçiyor:
'İKİ DAKİKA OYNAYAK DAYI'
- Ne yapaysunuz da burda? - Maç - Hadi çıkın dışarı çimler bozulacak - Abi yeni geldik daha - İki dakika oldu oynayalım dayı ya... - Ya oğlum asıl maç hafta sonu... Bu çimlere basmak yasak, niye basaysınız o güzelim çimlere. Belki o senin bozduğun çimden Abdülkadir'in verdiği pas takılacak, Yusuf şuta vururken vuramayacak... - Gel sen de bize katıl hadi - Kalecimiz yok zaten gel oyna - Kaleci mi? Kaleci emi... Da oğlum siz benim nasıl top oynadığımı bilmiyosunuz. Ey gidi Osman Hoca beni altyapıya aldı ama babam istemedi oynamamı - Gel iki dakika oynayak da - Oğlum bu botlarla basamamki ben oraya, yasak - Ayakkabılarını çıkar da gel oyna - Çıkar abi bi şey olmaz ya - Geleyim mi? İki dakika ama ha - Oğlum hep ayaklarım ıslandı...
İlk aşkım da sensin son aşkım da!
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Trabzonspor’un iki çocuk ve güvenlik görevlisinin yer aldığı Sevgililer Günü videosu yine gündem oluşturdu
Bordo mavili ekip, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle resmi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İki çocuğun Trabzonspor aşkına yer verilen video yine her kesimden büyük beğeni topladı. 'İlk aşkım da sensin son aşkım da' mesajıyla biten video, sürpriz sonu ile izleyenlere neşeli anlar yaşattı.
Videoda, Sevgililer Günü'nde gizlice Şenol Güneş Stadı'na girerek top oynayan çocukları geç fark eden güvenlik görevlisi ile afacanlar arasında şu gülümseten diyalog geçiyor:
'İKİ DAKİKA OYNAYAK DAYI'
- Ne yapaysunuz da burda? - Maç - Hadi çıkın dışarı çimler bozulacak - Abi yeni geldik daha - İki dakika oldu oynayalım dayı ya... - Ya oğlum asıl maç hafta sonu... Bu çimlere basmak yasak, niye basaysınız o güzelim çimlere. Belki o senin bozduğun çimden Abdülkadir'in verdiği pas takılacak, Yusuf şuta vururken vuramayacak... - Gel sen de bize katıl hadi - Kalecimiz yok zaten gel oyna - Kaleci mi? Kaleci emi... Da oğlum siz benim nasıl top oynadığımı bilmiyosunuz. Ey gidi Osman Hoca beni altyapıya aldı ama babam istemedi oynamamı - Gel iki dakika oynayak da - Oğlum bu botlarla basamamki ben oraya, yasak - Ayakkabılarını çıkar da gel oyna - Çıkar abi bi şey olmaz ya - Geleyim mi? İki dakika ama ha - Oğlum hep ayaklarım ıslandı...
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