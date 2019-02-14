14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Beni affetmezler

Beni affetmezler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Teknik direktör tarafından ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan 'ın umudu bitti.

Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor şampiyonluktan büyük zafer kazandı "Trabzonspor şampiyonluktan büyük zafer kazandı"
Arslanboğa yönetecek Arslanboğa yönetecek
Rodallega 18 puana katkı yaptı Rodallega 18 puana katkı yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör