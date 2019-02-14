14 Şubat 2019, Perşembe
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Beni affetmezler
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Teknik direktör Ünal Karaman tarafından Çaykur Rizespor ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umudu bitti.
Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor.
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