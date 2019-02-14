Beni affetmezler

Teknik direktör Ünal Karaman tarafından Çaykur Rizespor ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umudu bitti.

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Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor.