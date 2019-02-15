15 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Hareket=bereket
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Alanya maçının ‘oyun planı’ şekillendi: Saha içinde daha çok hareket edilecek, topun hızı artırılacak, rakibe baskı yapılacak.
Alanyaspor maçının taktiği belli oldu. Bordomavililer, hızlı oyun ve presle sonuca gitmeye çalışacak. Ünal Karaman, antrenmanda futbolculara sık sık bu yönde uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Topun hızını artırın. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için çok önemli" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hataları konusunda ise oyuncularına ikazlarda bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!