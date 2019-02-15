15 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Hareket=bereket

Hareket=bereket
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Alanya maçının ‘oyun planı’ şekillendi: Saha içinde daha çok hareket edilecek, topun hızı artırılacak, rakibe baskı yapılacak.

maçının taktiği belli oldu. Bordomavililer, hızlı oyun ve presle sonuca gitmeye çalışacak. , antrenmanda futbolculara sık sık bu yönde uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Saha içerisinde hareketliliği ihmal etmeyelim. Topun hızını artırın. Rakibe kendi sahasında baskı yapıp çıkartmamaya çalışalım. Adam paylaşımı bizim için çok önemli" dedi. Karaman, antrenmanda yapılan basit pas hataları konusunda ise oyuncularına ikazlarda bulundu.
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