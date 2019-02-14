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Yusuf Yazıcı: "Yıkılmayacağız"
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Ümit Öztürk'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan Yusuf Yazıcı, "Yıkılmayacağız ve yan yana olacağız" mesajı verdi.
22 yaşındaki futbolcu taraftarları pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına davet ederken, "Onlar bazen unutuyor, hatırlatmakta fayda var. Ne olursa olsun biz yan yana durduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok. Pazar günü Akyazı'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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