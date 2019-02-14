14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: "Yıkılmayacağız"

Yusuf Yazıcı: Yıkılmayacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Galatasaray- derbisinde hakem Ümit Öztürk'ün gazabına uğrayan Trabzonspor'da kaptan , " ve yan yana olacağız" mesajı verdi.

22 yaşındaki futbolcu taraftarları pazar günü oynanacak maçına davet ederken, "Onlar bazen unutuyor, hatırlatmakta fayda var. Ne olursa olsun biz yan yana durduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok. Pazar günü Akyazı'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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