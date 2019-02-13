Ekuban Trabzonspor'u istiyor

Sezon başında Leeds United’dan kiralanan Ekuban, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda seve seve Trabzonspor’da devam etmek istediğini söyledi.

Geleceğiyle ilgili konuşan 24 yaşındaki Gana asıllı İtallyan forvetin sözlerinden satır başları:

Kendi performansımı an itibarıyla yüzde 60'Iarda görüyorum.

Sezon sonu olduğunda Trabzonspor beni görüşmek için çağırırsa çok mutlu olurum. Çünkü Trabzon'da çok mutluyum. Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim.

Hocamızın en beğendiğim özelliği tutkusu. Onun yüzüne baktığınızda size samimiyetini ve tutkusunu aktarabiliyor

Kolbastının gerçekten harika olduğunu söylemeliyim. O anlarda şehirle bütünleşiyoruz.



BENİ ONAZİ SANIYORLAR



Ekuban, başından geçen ilginç bir anısını da anlattı: "Bir salı günüydü. Bankaya gittiğimde Trabzonspor formasının üstüne ceket giyen birisini gördüm. Maçımız olup olmadığını düşündüm ve çok şaşırdım. Çünkü İtalya'da insanlar formayı sadece maç günleri giyerler. Ertesi gün bankaya gittiğimde aynı kişinin bu kez farklı bir formamızı giydiğini gördüm. Bu aşk tarif edilemez. Ayrıca sıkça yaşadığım bir durum daha var. Taraftarlarımız beni genelde Onazi ile karıştırıyor. İlk zamanlar Onazi olmadığımı anlatıyordum ama sonraları hiç bozmadan Onazi gibi davranmaya devam ettim."



100'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI



Forvet Hugo Rodallega, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımı adına tek golü kaydeden isim olurken, kariyerinde de kulüp takımlarındaki 100'üncü golüne ulaştı. İngiltere'de Wigan ile Fulham formalarını giydikten sonra Akhisarspor'a transfer olan ve son olarak Trabzonspor'a gelen Rodallega, Wigan'da 24, Fulham'da 20, Akhisar'da 25 ve Karadeniz ekibinde 31 gol attı. 33 yaşındaki Kolombiyalı, 31 golle kariyerindeki en çok golünü ise bordo-mavili takımda kaydetti.



ALANYASPOR SINAVI 20 TL



Fırtına'nın Süper Lig'in 22'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 17 Şubat Pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 20 TL, Kategori 5 30 TL, Kategori 4 35 TL, Kategori 3 40 TL, Kategori 2 45 TL, Kategori 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.



SOSA: TRABZON UŞAĞI



Galatasaray derbisinden sonra Trabzonspor soyunma odasında yaşanan bazı gelişmeler su yüzüne çıkmaya başladı. Kaleci Arda, maçtan sonra soyunma odasına antrenörü Metin Aktaş ile girdi. Bu anda tüm takım arayağa kalkarak Arda'yı alkışlamaya başladı. Arda, penaltı yaptırdığı için özür diledi. Takım arkadaşları 'pozisyon penaltı değil' dedi, teselli etti. Sosa da Arda'nın elini havaya kaldırarak Türkçe, "Trabzon uşağı" diye bağırdı.



LİSELİ ARDA SINIFI GEÇTİ



Kanuni Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi olan Arda Akbulut, Galatasaray derbisinde 3 gol yese de yaptığı 6 kurtarışla sınıfı geçti. Süper Lig'de bu hafta en çok kurtarış yapan eldiven olan 18 yaşındaki oyuncu, "Önce heyecanlandım ama ardından tamamen odaklandım" diye konuştu.