14 Şubat 2019, Perşembe
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Büyük maçların adamı Nwakaeme
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Bordo-mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.
Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan Nijeryalı yıldız, Galatasaray ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı.
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