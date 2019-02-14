14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Büyük maçların adamı Nwakaeme

Büyük maçların adamı Nwakaeme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Bordo-mavililerin yıldızı Anthony , büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan yıldız, ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı.
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