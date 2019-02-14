14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Tarihi başarıları tekrarlayacağız

Tarihi başarıları tekrarlayacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Başkan Ahmet , tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi.

Ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirten , "Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16'sı altyapımızdan. Yani takımın yüzde 55'i altyapıdan. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor. Bizim için bordo maviden başka renk, 'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık ama çok yakın bir zamanda tüm 'ye hatırlatacağız" ifadesini kullandı.
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