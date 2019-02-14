14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına taktik çalıştı

Fırtına taktik çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

ekibi pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Pereira, tedavide olan Kamil Ahmet, Novak ve Uğurcan'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Abdülkadir Parmak katılmadı. İdmanın son bölümünde sahaya çıkan Uğurcan, Novak ve Kamil hafif tempolu koştu. Önce kondisyon, ardından taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Son bölümde oynanan çift kale maçı kazanan takım büyük sevinç yaşadı.
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