14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Arda'nın maaşına zam!

Arda'nın maaşına zam!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

3-1 kaybedilen derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi 'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.

Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 alıyor. Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor.

RAKAMLARIN DiLi

- 2001 doğumlu 'de forması giyen 2000 sonrası doğumlu ilk isim oldu. Genç eldiven aynı zamanda Süper Lig'in 21. haftasında 6 net kurtarış ile en fazla kurtarış yapan kaleci.

- Nwakaeme, karşılaşmasında Rodallega'ya yaptığı asistle bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt olarak katkı sağladı. (4 gol, 3 asist)

- Rodallega, son 7 Süper Lig maçındaki altı gole direkt katkıda bulundu. (5 gol, 1 asist)
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