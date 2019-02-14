14 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
RAKAMLARIN DiLi
- 2001 doğumlu Arda Akbulut Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen 2000 sonrası doğumlu ilk isim oldu. Genç eldiven aynı zamanda Süper Lig'in 21. haftasında 6 net kurtarış ile en fazla kurtarış yapan kaleci.
- Nwakaeme, Galatasaray karşılaşmasında Rodallega'ya yaptığı asistle bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt olarak katkı sağladı. (4 gol, 3 asist)
- Rodallega, son 7 Süper Lig maçındaki altı gole direkt katkıda bulundu. (5 gol, 1 asist)
Arda'nın maaşına zam!
Giriş Tarihi: 13.02.2019
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.
Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 alıyor. Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor.
RAKAMLARIN DiLi
- 2001 doğumlu Arda Akbulut Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen 2000 sonrası doğumlu ilk isim oldu. Genç eldiven aynı zamanda Süper Lig'in 21. haftasında 6 net kurtarış ile en fazla kurtarış yapan kaleci.
- Nwakaeme, Galatasaray karşılaşmasında Rodallega'ya yaptığı asistle bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt olarak katkı sağladı. (4 gol, 3 asist)
- Rodallega, son 7 Süper Lig maçındaki altı gole direkt katkıda bulundu. (5 gol, 1 asist)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!