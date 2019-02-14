14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Böyle bir şey yok

Böyle bir şey yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2019

ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi.

Yıllık 1 milyon euro kazanan Onazi'nin 40 bin euro alacağı olduğu ve bunun için 'ya şikayette bulunduğu öne sürüldü. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "Böyle bir şey yok. Olsa benim haberim olur. Onazi 40 bin euro için şikayette bulunacak bir futbolcu değil" dedi.
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