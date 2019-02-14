14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Alkışlar Sosa’ya

Alkışlar Sosa’ya
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2019

59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve yeşil sahalara geri dönmek için gün sayan 'un kaptanı ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor.

Arjantinli 10 numaranın fizik ve kondisyon açığını kapatabilmek adına özel olarak antrenman yaptığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, maçında sahada olmayı hedefliyor.
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