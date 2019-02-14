14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Rodallega 18 puana katkı yaptı

Rodallega 18 puana katkı yaptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Geçen sezon 'de 23 maçta sadece 513 dakika sahada kalan Rodallega, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bu sezon ise 21 maçta bin 785 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 11'e yükseltmeyi başaran, 33 yaşındaki forvet 18 puana katkı yaptı. 21 hafta sonunda 33 puanı bulunan , Kolombiyalı forvetin gol attığı maçlarda 18 puan kazandı. Tecrübeli oyuncunun filereri sarstığı 9 maçta bordo-mavililer 1 kez yenildi, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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