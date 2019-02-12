13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sana kaptanlık çok yakışıyor
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Bordo mavili taraftar, sosyal medya üzerinden kaptan Yusuf Yazıcı'nın hem sahadaki duruşu hem de kendisinin genç olmasına rağmen 18 yaşındaki Arda'ya sahip çıkmasına övgüler yağdırdı.
Taraftarlar, penaltı pozisyonunda Arda'yı, "Problem yok, kurtarışına odaklan" diye teselli eden Yusuf için, "Sana kaptanlık çok yakışıyor", "Çok büyük bir karakter ve büyük oyuncusun", "İnşallah bu takımla şampiyonluk kupasını sen kaldıracaksın" yorumu yaptılar.
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