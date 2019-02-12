13 Şubat 2019, Çarşamba
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Suç duyurusu yapıldı
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından flaş gelişme yaşandı.
Derbinin 42. dakikasında Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından; Trabzonsporlu avukatlar, Ümit Öztürk ve Nagatomo ile ilgili mahkemeye şikayette bulundu.
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