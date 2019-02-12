13 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Suç duyurusu yapıldı

Suç duyurusu yapıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından flaş gelişme yaşandı.

Derbinin 42. dakikasında , hakem 'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından; Trabzonsporlu avukatlar, Ümit Öztürk ve Nagatomo ile ilgili mahkemeye şikayette bulundu.
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