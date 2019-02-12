13 Şubat 2019, Çarşamba
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"Arda 2 bin 500 TL alıyor"
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç kaleci Arda Akbulut'un 2 bin 500 TL maaş aldığını ifade etti.
Başkan Ağaoğlu, kaleci Arda'nın 2 bin 500 TL aylık aldığını da vurgulayarak, "Sahaya çıkan hakemin şunları düşünmesi lazım, yanılmıyorsam, 2 bin 500 TL aylık alıyor kaleci Arda. Çocuklar bu maçtan puan alsalar, almış oldukları galibiyet primi ile belki bütün sene ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Alın teri denilen bir şey var, emek denilen bir şey var, kul hakkı denilen bir şey var bu kadar kolay ve çabuk yenilmemeli. Benim 18 yaşındaki kalecim Arda 50 bin kişinin önünde ezilmedi. Ama hakem, kararları ile ezildi." dedi.
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