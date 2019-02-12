13 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Arda 2 bin 500 TL alıyor"

Arda 2 bin 500 TL alıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Başkanı Ahmet , genç kaleci 'un 2 bin 500 TL maaş aldığını ifade etti.

Başkan , kaleci Arda'nın 2 bin 500 TL aylık aldığını da vurgulayarak, "Sahaya çıkan hakemin şunları düşünmesi lazım, yanılmıyorsam, 2 bin 500 TL aylık alıyor kaleci Arda. Çocuklar bu maçtan puan alsalar, almış oldukları galibiyet primi ile belki bütün sene ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Alın teri denilen bir şey var, emek denilen bir şey var, kul hakkı denilen bir şey var bu kadar kolay ve çabuk yenilmemeli. Benim 18 yaşındaki kalecim Arda 50 bin kişinin önünde ezilmedi. Ama hakem, kararları ile ezildi." dedi.
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