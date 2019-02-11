11 Şubat 2019, Pazartesi
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Yusuf Yazıcı: "Canımız acıyor"
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Yusuf: “Bahanelerin arkasına saklanmıyoruz ama G.Saray’ın penaltısında VAR’a bakılmıyor, veriliyor. Ekuban’ın pozisyonunda bakılıyor, verilmiyor”
Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı Galatasaray maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yusuf Yazıcı, verilen ve verilmeyen pozisyonlara isyan ederken, "Bahanelerin arkasına saklanacak futbolcular ve camia değiliz ama Galatasaray'ın penaltısında VAR'a bakılmıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Canımız acıyor. Bariz hatalar oluyor. İnsanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. Pozisyonları atsak, penaltımız verilse farklı olacak ve puan olarak iyi yerde olacaktık" diye konuştu.
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