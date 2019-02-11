11 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: "Canımız acıyor"

Yusuf Yazıcı: Canımız acıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Yusuf: “ arkasına saklanmıyoruz ama G.Saray’ın penaltısında VAR’a bakılmıyor, veriliyor. ’ın pozisyonunda bakılıyor, verilmiyor”

'un yıldızı maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yusuf Yazıcı, verilen ve verilmeyen pozisyonlara isyan ederken, " arkasına saklanacak futbolcular ve camia değiliz ama Galatasaray'ın penaltısında VAR'a bakılmıyor, penaltı veriliyor. 'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. acıyor. Bariz hatalar oluyor. İnsanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. Pozisyonları atsak, penaltımız verilse farklı olacak ve puan olarak iyi yerde olacaktık" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Penaltı sonrası dikkat çeken diyalog Penaltı sonrası dikkat çeken diyalog
Flaş sözler: MHK Başkanı gitmezse... Flaş sözler: "MHK Başkanı gitmezse..."
Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimiz katledildi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör