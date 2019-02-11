11 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hugo boş geçmedi̇

Hugo boş geçmedi̇
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

'un bu sezon en golcü ismi olan , deplasmanında da fileleri havalandırdı.

33 yaşındaki Kolombiyalı, Nwakaeme'den aldığı pasla Marcao'yu çalımladı ve şık bir vuruşla golle buluştu. Geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan , dün gece skora dengeyi getirdi. Ancak 'ın arka arkaya gelen golleri sonrası mağlubiyeti önleyemedi.
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