11 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Hugo boş geçmedi̇
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Trabzonspor'un bu sezon en golcü ismi olan Hugo Rodallega, Galatasaray deplasmanında da fileleri havalandırdı.
33 yaşındaki Kolombiyalı, Nwakaeme'den aldığı pasla Marcao'yu çalımladı ve şık bir vuruşla golle buluştu. Geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Rodallega, dün gece skora dengeyi getirdi. Ancak Galatasaray'ın arka arkaya gelen golleri sonrası mağlubiyeti önleyemedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!