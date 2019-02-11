11 Şubat 2019, Pazartesi
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Derbıye scout akını
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Avrupa’dan 10 farklı takımın gözlemcileri özellikle Yusuf ve Abdülkadir için geldi.
Dev derbiye scoutlar, menajerler ve istatistikçikler büyük ilgi gösterdi. Özellikle bordo-mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın gözlemcisinin Türk Telekom Stadyumu'nda derbiyi izlediği öğrenildi. Bu takımlar arasında Liverpool, Benfica, Real Sociedad, Lille ve Lyon ile Schalke'nin scoutlarının yer aldığı bildirildi. Gözlemcilerin ayrıca Hüseyin ve Hosseini'yi de takip ettikleri belirtildi. Karadeniz ekibine Yusuf ve Abdülkadir için birçok transfer gelirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, ise sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti. Fırtına'da ligin ilk yarısında sergilediği performansla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018'den bugün kadar değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyona yükseltti. Takımın en değerli ismi olan Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi.
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