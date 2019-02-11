11 Şubat 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Dev maçta 4 dev hata!

Dev maçta 4 dev hata!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

1-Galatasaray’ın penaltısında kaleci Arda, ’ya hiç dokunmuyor. 2-Küfreden Nagatomo atılmıyor. 3-Sarısı olan Diagne kırmızı kart görmedi. 5-Trabzon’un penaltısı verilmedi

maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi , sınavında Alper Ulusoy'un hatalı kararları ile puan kaybeden dün de ve VAR'daki 'ın kurbanı oldu. 18. dakikada kaleci Arda ile karşı karşıya kalan tüm futbol otoritelerinin ortak görüşü 'Kendini yere attı' hakem Ümit Öztürk penaltı verdi. Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi, VAR'a bile bakılmadı. Cimbomlu Nagatomo, 42. dakikada bir pozisyonda birkaç kez hakeme ingilizce "F.. Off" dedi ancak atılmadı.

TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ

Aynı kelimeyi kullananan F.Bahçeli ise 2 gün önce kırmızı görmüştü. 45+2'de sarı kartı olan Diagne, Rodallega'ya arkadan vurdu, ancak hakem Öztürk kart gösterip oyundan atamadı. Hemen ardından Marcao, ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına bastı. Öztürk VAR'a gidip uzun süre inceledi ve ardından büyük bir skandalla penaltı vermedi, korner kullandırdı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Yeter artık. Göz göre göre katledildik. Tüm neler yaşandığını gördü. Yeter artık düşün yakamızdan" diye isyan etti.
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