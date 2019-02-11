11 Şubat 2019, Pazartesi
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TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ
Aynı kelimeyi kullananan F.Bahçeli Soldado ise 2 gün önce kırmızı görmüştü. 45+2'de sarı kartı olan Diagne, Rodallega'ya arkadan vurdu, ancak hakem Öztürk kart gösterip oyundan atamadı. Hemen ardından Marcao, ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına bastı. Öztürk VAR'a gidip uzun süre inceledi ve ardından büyük bir skandalla penaltı vermedi, korner kullandırdı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Yeter artık. Göz göre göre katledildik. Tüm Türkiye neler yaşandığını gördü. Yeter artık düşün yakamızdan" diye isyan etti.
Dev maçta 4 dev hata!
Giriş Tarihi: 11.02.2019
1-Galatasaray’ın penaltısında kaleci Arda, Onyekuru’ya hiç dokunmuyor. 2-Küfreden Nagatomo atılmıyor. 3-Sarısı olan Diagne kırmızı kart görmedi. 5-Trabzon’un penaltısı verilmedi
Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus, Sivasspor sınavında Alper Ulusoy'un hatalı kararları ile puan kaybeden Trabzonspor dün de Ümit Öztürk ve VAR'daki Bülent Yıldırım'ın kurbanı oldu. 18. dakikada kaleci Arda ile karşı karşıya kalan Onyekuru tüm futbol otoritelerinin ortak görüşü 'Kendini yere attı' hakem Ümit Öztürk penaltı verdi. Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi, VAR'a bile bakılmadı. Cimbomlu Nagatomo, 42. dakikada bir pozisyonda birkaç kez hakeme ingilizce "F.. Off" dedi ancak atılmadı.
TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ
Aynı kelimeyi kullananan F.Bahçeli Soldado ise 2 gün önce kırmızı görmüştü. 45+2'de sarı kartı olan Diagne, Rodallega'ya arkadan vurdu, ancak hakem Öztürk kart gösterip oyundan atamadı. Hemen ardından Marcao, ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına bastı. Öztürk VAR'a gidip uzun süre inceledi ve ardından büyük bir skandalla penaltı vermedi, korner kullandırdı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Yeter artık. Göz göre göre katledildik. Tüm Türkiye neler yaşandığını gördü. Yeter artık düşün yakamızdan" diye isyan etti.
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