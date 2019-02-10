10 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
MAÇ KADROSU
Trabzonspor, İstanbul'a Filip Novak ve Uğurcan Çakır olmadan gitti. İşte Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Ali Osman, İbanez, Batuhan, Murat Cem, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Berkay, Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Rodallega
Zargo Toure ortaya
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Eksikler yüzünden teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray'a karşı arayış içerisinde.
Başarılı çalıştırıcı, savunma hattında Hüseyin Türkmen'in partneri olarak Majid Hosseini'yi oynatmayı planlıyor. Zargo Toure orta sahaya kaydırılacak. Karaman bu hamlesiyle G.Saray'ın orta sahadaki sertliğine cevap vermeyi hesaplıyor.
MAÇ KADROSU
Trabzonspor, İstanbul'a Filip Novak ve Uğurcan Çakır olmadan gitti. İşte Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Ali Osman, İbanez, Batuhan, Murat Cem, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Berkay, Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Rodallega
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!