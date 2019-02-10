10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Zargo Toure ortaya

Zargo Toure ortaya
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Eksikler yüzünden teknik direktör , 'a karşı arayış içerisinde.

Başarılı çalıştırıcı, savunma hattında 'in partneri olarak Majid Hosseini'yi oynatmayı planlıyor. orta sahaya kaydırılacak. Karaman bu hamlesiyle G.Saray'ın orta sahadaki sertliğine cevap vermeyi hesaplıyor.

MAÇ KADROSU

, 'a Filip Novak ve Uğurcan Çakır olmadan gitti. İşte Fırtına'nın maçı kamp kadrosu: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Ali Osman, İbanez, Batuhan, Murat Cem, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Berkay, Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Rodallega
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