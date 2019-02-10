10 Şubat 2019, Pazar
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ANKARAGÜCÜ maçında sakatlanan Novak ile Uğurcan'a yoğun tedavi uygulandı. İki oyuncu da riske edilmeyecek.
SOSA, hafta başından itibaren Galatasaray maçına özel olarak hazırlandı. Arjantin'den özel antrenör dahi getirdi.
ÜNAL Karaman, tüm oyuncularıyla birebir görüştü. İstanbul'dan galibiyetle dönmek zorunda olduklarını vurguladı.
KUPA maçında alınan şok beraberlik sonrası oyuncuların yorgun olduğunu düşünen Ünal Karaman ekstra izin verdi.
UĞURCAN'IN oynamayacağı netlik kazanınca 18'lik Arda ile kaleci antrenörü Metin Aktaş baba gibi ilgilendi.
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu futbolcularla buluştu. Terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini istedi.
KARAMAN, kadro darlığı nedeniyle stoper Toure'yi orta sahada denedi. Hosseini ve Hüseyin'i stoperde oynattı.
İKİ maçlık sessizliğini Ankaragücü'ne karşı bozan Hugo Rodallega hırslı. Takım arkadaşlarına gol sözü verdi.
SAKATLIĞI bulunan Pereira, takımın antrenmanını ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi. Galibiyet sözü aldı.
YÖNETIM Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel bir prim verecek. Soyunma odasında açıklanacak.
Fırtına'da parola: 3 puan
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Galatasaray’ı ilk maçta 4’leyen Fırtına, rövanşı vermek istemiyor. Bordo-mavililer hafta boyunca bu maça konsantre oldu. İstanbul’dan galibiyetle dönmenin planları yapıldı.
Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Galatasaray'ı da devirmenin planlarını yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman oyuncuları hem taktik hem mental yönden hazırlarken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Futbolculara galibiyet durumunda özel prim verilecek. İşte 10 maddede Trabzonpor'un derbi hazırlıkları...
ANKARAGÜCÜ maçında sakatlanan Novak ile Uğurcan'a yoğun tedavi uygulandı. İki oyuncu da riske edilmeyecek.
SOSA, hafta başından itibaren Galatasaray maçına özel olarak hazırlandı. Arjantin'den özel antrenör dahi getirdi.
ÜNAL Karaman, tüm oyuncularıyla birebir görüştü. İstanbul'dan galibiyetle dönmek zorunda olduklarını vurguladı.
KUPA maçında alınan şok beraberlik sonrası oyuncuların yorgun olduğunu düşünen Ünal Karaman ekstra izin verdi.
UĞURCAN'IN oynamayacağı netlik kazanınca 18'lik Arda ile kaleci antrenörü Metin Aktaş baba gibi ilgilendi.
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu futbolcularla buluştu. Terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini istedi.
KARAMAN, kadro darlığı nedeniyle stoper Toure'yi orta sahada denedi. Hosseini ve Hüseyin'i stoperde oynattı.
İKİ maçlık sessizliğini Ankaragücü'ne karşı bozan Hugo Rodallega hırslı. Takım arkadaşlarına gol sözü verdi.
SAKATLIĞI bulunan Pereira, takımın antrenmanını ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi. Galibiyet sözü aldı.
YÖNETIM Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel bir prim verecek. Soyunma odasında açıklanacak.
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