10 Şubat 2019, Pazar
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Kale 18’lik Arda’nın
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman zorlu Galatasaray maçında kaleyi Arda Akbulut'a emanet edecek.
Ankaragücü maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'a yoğun tedavi uygulanmıştı. Ancak Galatasaray maçına yetişemedi. Kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak. Arda fiziği ve ayaklarına hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
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