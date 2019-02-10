10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Kale 18’lik Arda’nın

Kale 18’lik Arda’nın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'da zorlu maçında kaleyi 'a emanet edecek.

Ankaragücü maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'a yoğun tedavi uygulanmıştı. Ancak maçına yetişemedi. Kaleyi 18 yaşındaki koruyacak. Arda fiziği ve ayaklarına hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
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