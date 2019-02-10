10 Şubat 2019, Pazar
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Trabzonspor’un adı bile yeter
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı deplasmanda yeneceklerini söyledi.
Genç yıldız "Biz Trabzonspor'uz. Adımız yeter. Galatasaray maçında da bu kimlikle sahada olacağız. Maç öncesi kimin ne dediğinin, kimi favori gördüğünün önemi yok. Biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.
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