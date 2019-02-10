10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor’un adı bile yeter

Trabzonspor’un adı bile yeter
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

, 'ı deplasmanda yeneceklerini söyledi.

Genç yıldız "Biz 'uz. Adımız yeter. maçında da bu kimlikle sahada olacağız. Maç öncesi kimin ne dediğinin, kimi favori gördüğünün önemi yok. Biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.
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