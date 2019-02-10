Karaman'dan Sosa sözleri: "Bakacağız"

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Sosa'nın mücadelede oynayıp oynamayacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Karaman "Sosa'yı kadroya aldık, durumuna bakacağız" dedi.

İşte İşte Karaman'ın maç öncesi açıklamaları:

"Galatasaray'a iyi hazırlandık. Arkadaşlarımız gerekeni yapacaktır. Bizim için zor olduğu kadar rakip için de zor. Jose Sosa ciddi bir sakatlık geçirdi. 2 ay gibi bir süre bizden uzak kaldı. Son 2 antrenmana katıldı ama bizim için yumuşak antrenmanlardı. Kadroya aldık, her oyuncumuzun oyuna girme şansı var. Durumuna bakacağız."