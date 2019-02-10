10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Karaman'dan Sosa sözleri: "Bakacağız"

Karaman'dan Sosa sözleri: Bakacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Trabzonspor teknik direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Sosa'nın mücadelede oynayıp oynamayacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Karaman "Sosa'yı kadroya aldık, durumuna bakacağız" dedi.

İşte İşte Karaman'ın maç öncesi açıklamaları:

"'a iyi hazırlandık. Arkadaşlarımız gerekeni yapacaktır. Bizim için zor olduğu kadar rakip için de zor. ciddi bir sakatlık geçirdi. 2 ay gibi bir süre bizden uzak kaldı. Son 2 antrenmana katıldı ama bizim için yumuşak antrenmanlardı. Kadroya aldık, her oyuncumuzun oyuna girme şansı var. Durumuna bakacağız."

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