10 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
ÜÇ BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ
Ünal Karaman bu sezon Trabzonspor'un başında Üç Büyüklere karşı hiç kaybetmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe'yi 2-1 yendiler. Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kaldılar.
‘Başımız dik geliriz’
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Ünal Karaman, Galatasaray maçı öncesi umutlu konuştu: “Trabzonspor’a yakışır bir mücadele ortaya koyacağız”
Bordo-mavili ekibin hocası Ünal Karaman derbi atmosferlerinin farklı olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray deplasmanına 3 puan için gittiklerini belirtti. Karaman "Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Her şey güzel olacak. Buna inanıyorum. Sahada formayı giyecek olan her oyuncum elinden geleni yapacaktır. Derbi maçların atmosferi farklı olur ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Hata yapmadan rakibi hataya zorlayıp istediğimizi alacağız. İstanbul'dan başımız dik döneceğiz" dedi.
ÜÇ BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ
Ünal Karaman bu sezon Trabzonspor'un başında Üç Büyüklere karşı hiç kaybetmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe'yi 2-1 yendiler. Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kaldılar.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!