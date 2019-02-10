10 Şubat 2019, Pazar
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Sosa döndü
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Ligde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Jose Sosa'ya kavuştu.
33 yaşındaki futbolcu son olarak 18 Aralık 2018'de Beşiktaş maçında oynamıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan Arjantinli yıldız 56 gündür takımdan uzaktı. Yoğun bir tedavi uygulanan usta oyuncu bugün Türk Telekom Stadı'nda Cimbom'a karşı forma giyebilecek.
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