10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Sosa döndü

Sosa döndü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Ligde derbi mücadelesinde ile karşılaşacak olan , 'ya kavuştu.

33 yaşındaki futbolcu son olarak 18 Aralık 2018'de maçında oynamıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan Arjantinli yıldız 56 gündür takımdan uzaktı. Yoğun bir tedavi uygulanan usta oyuncu bugün Stadı'nda Cimbom'a karşı forma giyebilecek.
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