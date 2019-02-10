10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Rodallega ve Ekuban sınırda

Rodallega ve Ekuban sınırda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Fırtına'da ve , maçında diken üstünde olacak.

'da derbisi öncesi iki futbolcu sınırında bulunuyor. Hugo ve Caleb bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Alanya maçında forma giyemeyecekler. İki isim de uyarıldı.
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