10 Şubat 2019, Pazar
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Rodallega ve Ekuban sınırda
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Fırtına'da Rodallega ve Ekuban, Galatasaray maçında diken üstünde olacak.
Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Alanya maçında forma giyemeyecekler. İki isim de uyarıldı.
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