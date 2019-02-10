10 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
4’lük maçtan 6 oyuncu yok
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği ilk devre maçından 6 isim bu mücadelede kadroda olmayacak.
Fırtına sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 4-0'lık skorla sahadan silmişti. O maçın kadrosundan 6 isim bugün kadroda olmayacak. Devre arasında Onur ve Mustafa ile yollar ayrılmıştı. Olcay kadro dışı. Novak, Onazi ve Pereira ise sakatlıkları nedeniyle bugün yok.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!