10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

4’lük maçtan 6 oyuncu yok

4’lük maçtan 6 oyuncu yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'un mağlup ettiği ilk devre maçından 6 isim bu mücadelede kadroda olmayacak.

Fırtına sezonun ilk yarısında 'lık skorla sahadan silmişti. O maçın kadrosundan 6 isim bugün kadroda olmayacak. Devre arasında Onur ve Mustafa ile yollar ayrılmıştı. Olcay kadro dışı. Novak, Onazi ve Pereira ise sakatlıkları nedeniyle bugün yok.
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