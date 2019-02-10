10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Minik Tayyip'e forma

Minik Tayyip'e forma
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

, ’da yıkılan binada göçük altında kalmıştı. Başkan 9 yaşındaki minik adaşı ile bir araya geldi. Forma ve top hediye etti.

'da çöken binada minik göçük altında kalmıştı. Başkan dün 9 saat yıkıntılar altında kaldıktan sonra kurtarılan minik Alemdar ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, taraftarı olan minik adaşına hediyeler verdi. Erdoğan, Mahmut Tayyip Alemdar'a bordo-mavili takımın formasını ve topunu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca minik Trabzonspor taraftarına forması da verdi. Alemdar'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Alemdar'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 saat sonra enkazdan kurtarılan Azra Havva Tekgöz ile de yakından ilgilendi.
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