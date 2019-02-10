10 Şubat 2019, Pazar
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Minik Tayyip'e forma
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Mahmut Tayyip Alemdar, Kartal’da yıkılan binada göçük altında kalmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 yaşındaki minik adaşı ile bir araya geldi. Forma ve top hediye etti.
Kartal'da çöken binada minik Mahmut Tayyip Alemdar göçük altında kalmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 9 saat yıkıntılar altında kaldıktan sonra kurtarılan minik Alemdar ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Trabzonspor taraftarı olan minik adaşına hediyeler verdi. Erdoğan, Mahmut Tayyip Alemdar'a bordo-mavili takımın formasını ve topunu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca minik Trabzonspor taraftarına Milli Takım forması da verdi. Minik Tayyip Alemdar'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Alemdar'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 saat sonra enkazdan kurtarılan Azra Havva Tekgöz ile de yakından ilgilendi.
TRABZONSPOR HABERLERİ
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