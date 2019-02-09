09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan , 'a geldi.

Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı. Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Teknik Direktörü Ünal Karaman'a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi

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