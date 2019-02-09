Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan maç kadrosunda yok

Trabzonspor'da sol bek Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı. Jose Sosa ise deplasman kafilesinde yer alacak.

10 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılacak olan Trabzonspor'da maç kafilesi belli oldu. Bordo mavili taraftarlar sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Filip Novak'ın kadroda olup olmayacağını merak ediyordu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçı için İstanbul'a götüreceği isimleri belirledi. Son lig maçında sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak kafilede yer almadılar. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte idmanlara çıkan Jose Sosa bu maçta görev verilmesi halinde forma giyebilecek.