09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan maç kadrosunda yok

Derbi öncesi Trabzon'a kötü haber
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 Giriş Tarihi: 09.02.2019

'da sol bek Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır, maçı kadrosuna alınmadı. ise deplasman kafilesinde yer alacak.

10 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda ile karşılacak olan 'da maç kafilesi belli oldu. Bordo mavili taraftarlar sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Filip Novak'ın kadroda olup olmayacağını merak ediyordu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçı için İstanbul'a götüreceği isimleri belirledi. Son lig maçında sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak kafilede yer almadılar. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte idmanlara çıkan bu maçta görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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