09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Adalet bekliyoruz

Adalet bekliyoruz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Bordo-mavili taraftarlar, takımdaki sakatlıklara rağmen G.Saray derbisinden galibiyet bekliyor.

Mücadelenin berabere biteceğini düşündüğünü belirten Fahrettin Şahin, " ve için bu maç dönüm noktası. İki tarafın da aynı düzeyde oynayacağını düşünüyorum. Berabere bitecektir" dedi. Ferdi Çalı, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini kaydederek, "İnşallah kazanırız, kazanmamız lazım. Moral ve motivasyonu G.Saray maçında almamız gerekiyor. Galip gelirsek bu tempo ile şampiyonluğa gideriz. Artık yüzümüz gülsün" diye konuştu. Emre Demir de "Trabzonspor'un, G.Saray'ı 2-1 veya 3-1 yeneceğini düşünüyorum. Sakatlar var ama Trabzonspor'un gücünü herkes biliyor. Güçlü bir takımdır. Hakemler adaletli maç yönetsin, Trabzonspor kazanır" açıklamasında bulundu.
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