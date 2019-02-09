09 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Adalet bekliyoruz
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Bordo-mavili taraftarlar, takımdaki sakatlıklara rağmen G.Saray derbisinden galibiyet bekliyor.
Mücadelenin berabere biteceğini düşündüğünü belirten Fahrettin Şahin, "Trabzonspor ve Galatasaray için bu maç dönüm noktası. İki tarafın da aynı düzeyde oynayacağını düşünüyorum. Berabere bitecektir" dedi. Ferdi Çalı, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini kaydederek, "İnşallah kazanırız, kazanmamız lazım. Moral ve motivasyonu G.Saray maçında almamız gerekiyor. Galip gelirsek bu tempo ile şampiyonluğa gideriz. Artık yüzümüz gülsün" diye konuştu. Emre Demir de "Trabzonspor'un, G.Saray'ı 2-1 veya 3-1 yeneceğini düşünüyorum. Sakatlar var ama Trabzonspor'un gücünü herkes biliyor. Güçlü bir takımdır. Hakemler adaletli maç yönetsin, Trabzonspor kazanır" açıklamasında bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!