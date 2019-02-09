09 Şubat 2019, Cumartesi
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840 GÜNLÜK HASRET
Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son üç büyük rakibi karşısında 22 Ekim 2016'da Cimbom'u 2-0 yenerek İstanbul'da galip gelen Fırtına, daha sonra sahadan gülerek ayrılamadı. İstanbul'da galibiyet hasreti çeken Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde 840 gün sonra galip gelmiş olacak. Fırtına, söz konusu dönemde İstanbul'da 6 karşılaşma oynarken bu maçlarda 4 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.
Bitirim ikili
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Galatasaray derbisi öncesi gözler forvet hattında. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada takımının 4. golünü kaydeden Ekuban ile geçtiğimiz hafta Ankaragücü filelerini havalandıran Rodallega bu maçta da şüphesiz en çok beklenti duyulan isimleri…
Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Ekuban ilk G.Saray derbisinin son bölümünde oyuna girmiş ve 90+3'te attığı golle de katkı sağlamıştı. Rodallega 10 golle takımın en skorer ismi.
840 GÜNLÜK HASRET
Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son üç büyük rakibi karşısında 22 Ekim 2016'da Cimbom'u 2-0 yenerek İstanbul'da galip gelen Fırtına, daha sonra sahadan gülerek ayrılamadı. İstanbul'da galibiyet hasreti çeken Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde 840 gün sonra galip gelmiş olacak. Fırtına, söz konusu dönemde İstanbul'da 6 karşılaşma oynarken bu maçlarda 4 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.
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