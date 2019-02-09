09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bitirim ikili

Bitirim ikili
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

derbisi öncesi gözler forvet hattında. Ligin ilk yarısında 'un 4-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada takımının 4. golünü kaydeden ile geçtiğimiz hafta Ankaragücü filelerini havalandıran bu maçta da şüphesiz en çok beklenti duyulan isimleri…

Sezon başında 'nin Leeds United takımından kiralanan ilk G.Saray derbisinin son bölümünde oyuna girmiş ve 90+3'te attığı golle de katkı sağlamıştı. 10 golle takımın en skorer ismi.

840 GÜNLÜK HASRET

'de yarın 'a konuk olacak , üç büyük rakibi karşısında 'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son üç büyük rakibi karşısında 22 Ekim 2016'da Cimbom'u 2-0 yenerek İstanbul'da galip gelen Fırtına, daha sonra sahadan gülerek ayrılamadı. İstanbul'da galibiyet hasreti çeken ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde 840 gün sonra galip gelmiş olacak. Fırtına, söz konusu dönemde İstanbul'da 6 karşılaşma oynarken bu maçlarda 4 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.
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