09 Şubat 2019, Cumartesi
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Novak ve Sosa hazır
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Oldukça istekli gözüken Çek sol bekin kendisi için yapılan özel krampon ile Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi. Sosa ise sakatlığı tamamen atlattı. Sadece maç eksiği bulunan tangocunun derbide ilk 11'de olmasa da yer alacağı belirtildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan Uğurcan Çakır ise 5 gündür hiçbir antrenmana çıkmadı. Çakır'ın durumu, iğne tedavisine vereceği tepkiye bağlı.
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