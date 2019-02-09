09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Novak ve Sosa hazır

Novak ve Sosa hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip , dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Oldukça istekli gözüken Çek sol bekin kendisi için yapılan özel krampon ile derbisinde forma giyebileceği belirtildi. ise sakatlığı tamamen atlattı. Sadece maç eksiği bulunan tangocunun derbide ilk 11'de olmasa da yer alacağı belirtildi. maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan Uğurcan Çakır ise 5 gündür hiçbir antrenmana çıkmadı. Çakır'ın durumu, iğne tedavisine vereceği tepkiye bağlı.
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