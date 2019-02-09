09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'da Ümit Öztürk tepkisi

Fırtına'da Ümit Öztürk tepkisi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

yerel basını G.Saray derbisine atanan hakem 'e ve 'ye öfke kustu.

Öztürk'ün bugüne kadar tüm yönetimlerinin lehine olduğuna vurgu yaptı. Son Nokta "Balık baştan kokar, iyice saçmalamaya başladı. G.Saraylı 'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış "Ümit Öztürk G.Saraylı" manşetini kullandı. de "G.Saray maçına G.Saraylı hakem" başlığını atarken, Taka da hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla G.Saray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres ise Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.

HİÇ KAYBETMEDİ

Bordo-mavili taraftarlar da Galatasaray'ın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Cimbom bugüne kadar 8 karşılaşmaya çıktığı Öztük ile 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolcular bu karşılaşmalarda 1 görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk sarı-kırmızılı takımın Alanya ve Akhisar karşılaşmalarında tartışmalı kararlara imza atmıştı. Akhisar sınavında iki takımdan da birer oyuncuyu kırmızı kart ile atmış ve iki tarafın da tepkisini çekmişti.
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