09 Şubat 2019, Cumartesi
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HİÇ KAYBETMEDİ
Bordo-mavili taraftarlar da Galatasaray'ın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Cimbom bugüne kadar 8 karşılaşmaya çıktığı Öztük ile 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolcular bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk sarı-kırmızılı takımın Alanya ve Akhisar karşılaşmalarında tartışmalı kararlara imza atmıştı. Akhisar sınavında iki takımdan da birer oyuncuyu kırmızı kart ile atmış ve iki tarafın da tepkisini çekmişti.
Fırtına'da Ümit Öztürk tepkisi
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Trabzon yerel basını G.Saray derbisine atanan hakem Ümit Öztürk'e ve MHK'ye öfke kustu.
Öztürk'ün bugüne kadar tüm yönetimlerinin Galatasaray lehine olduğuna vurgu yaptı. Son Nokta "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. G.Saraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış "Ümit Öztürk G.Saraylı" manşetini kullandı. Karadeniz de "G.Saray maçına G.Saraylı hakem" başlığını atarken, Taka da hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla G.Saray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres ise Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.
HİÇ KAYBETMEDİ
Bordo-mavili taraftarlar da Galatasaray'ın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Cimbom bugüne kadar 8 karşılaşmaya çıktığı Öztük ile 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolcular bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk sarı-kırmızılı takımın Alanya ve Akhisar karşılaşmalarında tartışmalı kararlara imza atmıştı. Akhisar sınavında iki takımdan da birer oyuncuyu kırmızı kart ile atmış ve iki tarafın da tepkisini çekmişti.
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