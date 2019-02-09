09 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sosa dalya diyecek

Sosa dalya diyecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

'in 16'ncı haftasında ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Sosa, G.Saray derbisi ile geri dönmeye hazırlanıyor.

'de ile formasını giyen, bugüne kadar 'de ise 99 maça çıkan Arjantinli, yarın görev alması durumunda 'dalya' diyecek. 2014-15'te ligde Beşiktaş forması ile 5 gol, 8 asist, 2015-16'da yine Beşiktaş forması ile 31 maçta 7 gol, 12 asistlik performans sergileyen Sosa, 2016-17'de ise Milan ile 18 maça çıktı ve 3 asist yapabildi. 2017-18'de Trabzonspor'a gelen tangocu, 25 lig maçında 2 asist yaparken, kaptanlığa ulaştığı bu sezon ise 16 maçta görev aldı ve 2 kez fileleri sarstı, 4 de gol pası verdi.
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