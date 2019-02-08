Usta ibra edilmedi

Eski başkan ve 4 yönetici için mahkeme yolu açıldı.

Trabzonspor'un dün gerçekleştirilen Sportif A.Ş. Genel Kurul toplantısında eski başkan Muharrem Usta ve yöneticileri Ahmet Çubukçu, Coşkun Bülbül, Orhan Aksu ve Adnan Bayram'ın ibra edilmemesine karar verildi. Böylece Usta ve 4 isme mahkeme yolu açılmış oldu. Karar genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun yazılı teklifi sonrası yapılan oylamada alındı. Sağıroğlu'nun daha sonra sunduğu, "Yapılan oylama neticesinde ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında şirkete vermiş oldukları zararla ilgili dava açılması yönünde karar alınmasını ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesini önergemiz olarak sunuyoruz" şeklindeki önergesi de oy birliği ile kabul edildi. Böylece Usta ve diğer isimler hakkında hukuki yol açılmış oldu.