08 Şubat 2019, Cuma
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Ümit Öztürk tepkisi
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Merkez Hakem Kurulu’nun pazar günkü derbiye Galatasaray’ın ‘hiç maç kaybetmediği’ Ümit Öztürk’ü ataması bordo-mavili taraftarı isyan ettirdi.
MHK'NIN Galatasaray-Trabzonspor maçına Ümit Öztürk'ü ataması tartışma yarattı. Bordo-mavili taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Öztürk, Galatasaray'ın bugüne kadar 8 karşılaşmasını yönetirken sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin 7'sini kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaraylı futbolcular bu maçlarda 1 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk için spor yazarı Şansal Büyüka, yayıncı kuruluştaki konuşmasında, "Galatasaray taraftarıdır, babası da Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını yönetmesi hata olmuş" ifadelerini kullanmıştı.
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