Öztürk ilk kez yönetecek
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya Ümit Öztürk atandı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya Ümit Öztürk atandı. 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.
GALATASARAY KAYBETMEDİ
Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 1-1 biten Başakşehir maçını yönetti.
2 KIRMIZI KART GÖSTERDİ
Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, daha önce Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.
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